Епіфаній поїхав до Ватикану свідчити про російську агресію

Цитата

"У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій протягом цих днів буду в Римі, у Ватикані, щоби свідчити про російську агресію і наше прагнення перемоги і справедливого миру", — повідомив Епіфаній.

У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій протягом цих днів буду в Римі, у Ватикані, щоби свідчити про російську агресію і наше прагнення перемоги і справедливого миру. Вдячні за молитви та гуманітарну допомогу і маємо надію на посилення співпраці.

Деталі

Також митрополит подякував за молитви та гуманітарну допомогу та має надію на посилення співпраці з Ватиканом.

Нагадаємо

Президент України ввів у дію санкції РНБО проти 22 представників РПЦ.