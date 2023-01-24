Епіфаній поїхав до Ватикану свідчити про російську агресію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній протягом найближчих днів перебуватиме у Ватикані, щоб свідчити про російську агресію і прагнення України до перемоги й справедливого миру, передає УНН із посиланням на допис голови ПЦУ у Twitter.
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"У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій протягом цих днів буду в Римі, у Ватикані, щоби свідчити про російську агресію і наше прагнення перемоги і справедливого миру", — повідомив Епіфаній.
У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій протягом цих днів буду в Римі, у Ватикані, щоби свідчити про російську агресію і наше прагнення перемоги і справедливого миру. Вдячні за молитви та гуманітарну допомогу і маємо надію на посилення співпраці.— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) January 24, 2023
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Також митрополит подякував за молитви та гуманітарну допомогу та має надію на посилення співпраці з Ватиканом.
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