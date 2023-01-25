Папа Франциск зустрівся з Епіфанієм та представниками інших українських церков

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«Дякую вам за цю вашу єдність, це для мене багато значить. Це схоже до дітей в сім’ї, де один є там, інший – деінде, але коли мама хвора, всі збираються разом», – сказав Папа Римський.

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Сьогодні, 25 січня, перед загальною аудієнцією, що відбулася в залі Павла VI, Папа Франциск прийняв делегацію Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка цими днями здійснює робочий візит до Апостольської Столиці.

Папа Франциск наголосив, що у цьому випадку не йдеться про єврейську, ісламську, християнську, православну чи католицьку Україну, але йдеться про «маму Україну», задля якої всі гуртуються разом. Святійший Отець сказав про те, що: «Це приклад перед обличчям величезної поверховності, яку сьогодні бачимо в нашій культурі».

Після короткої промови Папа Римський перепросив і сказав, що йому потрібно йти: «Вибачте мені, я б залишився з вами увесь ранок, але ми є невільниками також і часу».

На своїй сторінці у Twitter митрополит Епіфаній написав:" Як ВРЦіРО ми справді зібрані разом подібно до дітей, що збираються звідусіль, коли хворіє мати. Таку аналогію вжив Папа Франциск під час нашої зустрічі сьогодні ранком. Ми є різні, але наша Мати - Україна".

Епіфаній наголосив на тому, що він та представництво просили Папу Римського продовжувати молитву про Україну і боротьбу за правду.

Як ВРЦіРО ми справді зібрані разом подібно до дітей, що збираються звідусіль, коли хворіє мати. Таку аналогію вжив Папа Франциск під час нашої зустрічі сьогодні ранком. Ми є різні, але наша Мати - Україна. Просили Папу продовжити молитву про Україну і боротьбу за правду. pic.twitter.com/6T4KTUj6yZ

Нагадаємо

Епіфаній поїхав до Ватикану свідчити про російську агресію.