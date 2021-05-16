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Папа Франциск отреагировал на обострение конфликта между Израилем и Палестиной

Киев • УНН

 • 16867 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Папа Римский Франциск в своей воскресной проповеди отреагировал на обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Он заявил, что с большим беспокойством следит за тем, что происходит, сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.

Папа Франциск отреагировал на обострение конфликта между Израилем и Палестиной

Цитата:

"В последние дни в секторе Газа и Израиле доминировали жестокие вооруженные столкновения, которые грозили перерасти в спираль смерти и разрушения. Многие были ранены, а много невинных людей погибло. Среди них также есть дети, страшно и недопустимо. Их смерть является знаком того, что нет желания строить будущее, а желание уничтожить его", - сказал Франциск.

Детали

Он отметил, что рост ненависти и насилия против разных городов Израиля является серьезной раной братства и мирного сосуществования граждан, которую трудно вылечить, если не будет немедленной открытости к диалогу.

Дополнение

Папа Франциск отслужил особую мессу для народа Мьянмы после военного захвата страны, в воскресенье молясь о мире, единстве и о том, чтобы Бог "освободил нас от силы зла".

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