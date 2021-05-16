Папа Франциск відреагував на загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною

Цитата:

"Останніми днями в секторі Газа та Ізраїлі домінували жорстокі збройні зіткнення, які загрожували перерости у спіраль смерті та руйнування. Багато людей було поранено, а багато невинних людей загинуло. Серед них також є діти, що страшно і неприпустимо. Їхня смерть є знаком того, що немає бажання будувати майбутнє, а бажання знищити його", - сказав Франциск.

Деталі

Він наголосив, що зростання ненависті та насильства проти різних міст Ізраїлю є серйозною раною братерства та мирного співіснування громадян, яку важко вилікувати, якщо не буде негайної відкритості до діалогу.

Доповнення

Папа Франциск відслужив особливу месу для народу М'янми після військового захоплення країни, в неділю молячись про мир, єдність і про те, щоб Бог "звільнив нас від сили зла".