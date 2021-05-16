Папа Франциск закликав до миру і єдності під час спеціальної меси для М'янми

Деталі

Кілька сотень людей, багато з яких були студентами і релігійними сестрами з М'янми, приєдналися до Франциску в базиліці Святого Петра на службі, що послідувала за його попередніми закликами до припинення насильства в азіатській країні.

Франциск, що зробив в 2017 році непросту з дипломатичної точки зору поїздку до Бірми (інша назва М'янми - ред.), закликав невелику християнську громаду країни зберігати віру, працювати на благо світу і не дозволяти дрібним конфліктів перетворюватися в великі розбіжності.

"Не втрачайте надії, - сказав він. - Навіть сьогодні Ісус звернувся з клопотанням до Отця за всіх нас, молячись, щоб Він зберіг нас від лукавого і звільнив від сили зла".

Доповнення

У лютому військові М'янми скинули обраний уряд Аунг Сан Су Чжи. Докладні підрахунки, складені кількома різними групами спостереження, показують, що урядові сили безпеки вбили понад 788 учасників протесту і перехожих, коли вони намагалися придушити опір захопленню влади.

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