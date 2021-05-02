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Противники хунти в М'янмі закликали до "весняної революції"

Київ • УНН

 • 15953 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Акції протесту супротивників військової хунти, що захопила владу в М'янмі, спалахнули з новою силою в неділю, 2 травня. Як повідомляє агентство AFP, по всій країні на вулиці вийшли тисячі людей, які закликають до "весняної революції", передає УНН.

Деталі

У мегаполісі Янгон основу протесту склала молодь. Вони пройшли вулицями, скандуючи “Наш шлях веде до демократії”. Марш довелося припинити, щоб уникнути зіткнень з силами безпеки, які після завершення акції переслідували її учасників по всьому місту і затримали багатьох з них. У місті також було чутно кілька вибухів. Влада звинувачує у вибухах, які лунають все частіше і частіше, якихось “бунтівників”.

У різних містах країни відбулися зіткнення протестуючих з військовими, під час яких як мінімум дві людини були вбиті, десятки демонстрантів отримали поранення. “Всім їм доведеться лікуватися в підпіллі. Вони не можуть звернутися в лікарню через страх арешту”, — розповів один з демонстрантів журналістам.

Переворот в М’янмі

Військові захопили владу в М’янмі 1 лютого, поклавши край десятирічному етапу демократичних перетворень в країні. Лідер Національної ліги за демократію, лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі і ряд інших політиків були заарештовані.

За час безперервних протестів проти путчистів, за даними демократичних активістів, було вбито близько 760 мирних жителів, включаючи неповнолітніх, заарештовано близько 3500 осіб. Військові кажуть про 258 убитих демонстрантів, а також 17 загиблих в зіткненнях поліцейський і семи солдатів.

План врегулювання кризи в М’янмі

Напередодні учасники саміту АСЕАН в Джакарті зажадали від путчистів припинення насильства в М’янмі, встановлення діалогу з громадськими силами і доступу гуманітарної допомоги. Було вирішено також направити в країну спецпосланця від АСЕАН.

Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) піддала критиці відсутність часових рамок для впровадження плану АСЕАН, що складається з п’яти пунктів, а також те, що в ньому не міститься вимога звільнити порядку 3300 політв’язнів. Тим часом саме з цією вимогою виступили в окремих заявах прем’єр-міністри членів АСЕАН Сінгапуру, Індонезії та Малайзії.

Протестуючі в самій М’янмі також вважають план АСЕАН недостатнім.

У той же час навіть в день саміту, в якому взяв участь і глава військової хунти М’янми генерал Мін Аунг Хлайн, влада країни продовжували застосовувати силу проти учасників протесту. В ході нічної облави було затримано багато критиків режиму, місцеві ЗМІ писали про жорстокість поліцейських.

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