АСЕАН домовилася з главою хунти в М'янмі про припинення насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Лідери країн Південно-Східної Азії заявили, що вони домовилися з главою військової влади М'янми про план припинення кризи в цій країні. Як заявив журналістам в суботу, 24 квітня, в Джакарті після саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) прем'єр-міністр Малайзії Мухіддін Ясін, досягнута домовленість "перевершила наші очікування", передає УНН.
Що відомо
Згідно із заявою голови АСЕАН Брунея, досягнутий консенсус за п’ятьма пунктами — припинення насильства, конструктивний діалог між усіма сторонами, призначення спеціального посланника АСЕАН щодо сприяння діалогу, прийняття допомоги і візит посланника в М’янму. У заяві нічого не сказано про звільнення політичних в’язнів.
Що обговорювалось на саміті
В ході саміту АСЕАН закликала до припинення насильства в М’янмі і звільнення всіх політв’язнів. “Ситуація в М’янмі нестерпна, — заявив президент Індонезії Джоко Відодо. — Насильство має припинитися, в М’янмі повинні бути негайно відновлені демократія, стабільність і мир”.
На саміті, серед інших, був присутній і лідер військової влади М’янми генерал Мін Аунг Хлайн. Його запрошення до столиці Індонезії піддалося різкій критиці. Противники військового перевороту звернулися в Інтерпол з проханням заарештувати генерала під час його поїздки і почати розслідування злочинів проти людяності. Це перша відома закордонна поїздка правителя М’янми після путчу, який стався на початку лютого.
Контекст
Військове керівництво М’янми в останні тижні все більш нарощує застосування сили, пригнічуючи будь-який опір новому режиму. За оцінками організації з надання допомоги ув’язненим AAPP, силовиками вбито вже не менше 739 чоловік, під вартою перебуває понад 3300 осіб. Постійно надходять повідомлення про жорстокі тортури.