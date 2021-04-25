АСЕАН домовилася з главою хунти в М'янмі про припинення насильства

Що відомо

Згідно із заявою голови АСЕАН Брунея, досягнутий консенсус за п’ятьма пунктами — припинення насильства, конструктивний діалог між усіма сторонами, призначення спеціального посланника АСЕАН щодо сприяння діалогу, прийняття допомоги і візит посланника в М’янму. У заяві нічого не сказано про звільнення політичних в’язнів.

Що обговорювалось на саміті

В ході саміту АСЕАН закликала до припинення насильства в М’янмі і звільнення всіх політв’язнів. “Ситуація в М’янмі нестерпна, — заявив президент Індонезії Джоко Відодо. — Насильство має припинитися, в М’янмі повинні бути негайно відновлені демократія, стабільність і мир”.

На саміті, серед інших, був присутній і лідер військової влади М’янми генерал Мін Аунг Хлайн. Його запрошення до столиці Індонезії піддалося різкій критиці. Противники військового перевороту звернулися в Інтерпол з проханням заарештувати генерала під час його поїздки і почати розслідування злочинів проти людяності. Це перша відома закордонна поїздка правителя М’янми після путчу, який стався на початку лютого.

Контекст

Військове керівництво М’янми в останні тижні все більш нарощує застосування сили, пригнічуючи будь-який опір новому режиму. За оцінками організації з надання допомоги ув’язненим AAPP, силовиками вбито вже не менше 739 чоловік, під вартою перебуває понад 3300 осіб. Постійно надходять повідомлення про жорстокі тортури.