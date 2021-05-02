Противники хунты в Мьянме призвали к "весенней революции"

Детали

В мегаполисе Янгон основу протеста составила молодежь. Они прошли по улицам, скандируя “Наш путь ведет к демократии”. Марш пришлось прекратить, чтобы избежать столкновений с силами безопасности, после завершения акции преследовали ее участников по всему городу и задержали многих из них. В городе также было слышно несколько взрывов. Власти обвиняют во взрывах, которые раздаются все чаще и чаще, каких-то “мятежников”.

В разных городах страны произошли столкновения протестующих с военными, во время которых как минимум два человека были убиты, десятки демонстрантов получили ранения. “Всем им придется лечиться в подполье. Они не могут обратиться в больницу из-за страха ареста”, — рассказал один из демонстрантов журналистам.

Переворот в Мьянме

Военные захватили власть в Мьянме 1 февраля, положив конец десятилетнему этапа демократических преобразований в стране. Лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы.

За время непрекращающихся протестов против путчистов, по данным демократических активистов, были убиты около 760 мирных жителей, включая несовершеннолетних, арестовано около 3500 человек. Военные говорят о 258 убитых демонстрантов, а также 17 погибших в столкновениях полицейский и семи солдат.

План урегулирования кризиса в Мьянме

Накануне участники саммита АСЕАН в Джакарте потребовали от путчистов прекращения насилия в Мьянме, установления диалога с общественными силами и доступа гуманитарной помощи. Было решено также направить в страну спецпосланника от АСЕАН.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) подвергла критике отсутствие временных рамок для внедрения плана АСЕАН, состоит из пяти пунктов, а также то, что в нем не содержится требование освободить порядка 3300 политзаключенных. Между тем именно с этим требованием выступили в отдельных заявлениях премьер-министры членов АСЕАН Сингапура, Индонезии и Малайзии.

Протестующие в самой Мьянме также считают план АСЕАН недостаточным.

В то же время даже в день саммита, в котором принял участие и глава военной хунты Мьянмы генерал Мин Аун Хлайн, власти страны продолжали применять силу против протестующих. В ходе ночной облавы были задержаны многие критики режима, местные СМИ писали о жестокости полицейских.