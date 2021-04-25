Протестуючі в М'янмі вважають план АСЕАН недостатнім

Цитата

“Ми визнаємо і вітаємо той факт, що АСЕАН вдається до безпрецедентних кроків, але, з огляду на реальність, повинні відзначити, що вони не є ні достатніми, ні адекватними”, — йдеться у заяві руху.

Деталі

На думку протестуючих проти військової влади М’янми, Асоціація країн Південно-Східної Азії АСЕАН повинна задіяти в стратегії врегулювання конфлікту підпільний уряд “в якості представника народу М’янми”.

План врегулювання кризи в М’янмі

Напередодні учасники саміту АСЕАН в Джакарті зажадали від путчистів припинення насильства в М’янмі, встановлення діалогу з громадськими силами і доступу гуманітарної допомоги. Було вирішено також направити в країну спецпосланця від АСЕАН.

Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) піддала критиці відсутність часових рамок для впровадження плану АСЕАН, що складається з п’яти пунктів, а також те, що в ньому не міститься вимога звільнити порядку 3300 політв’язнів. Тим часом саме з цією вимогою виступили в окремих заявах прем’єр-міністри членів АСЕАН Сінгапуру, Індонезії та Малайзії.

У той же час навіть в день саміту, в якому взяв участь і глава військової хунти М’янми генерал Мін Аунг Хлайн, влада країни продовжували застосовувати силу проти учасників протесту. В ході нічної облави було затримано багато критиків режиму, місцеві ЗМІ писали про жорстокість поліцейських.

Контекст

Після військового перевороту, що стався 1 лютого, були затримані тисячі чоловік, близько 750 — застрелені, десятки тисяч були змушені покинути свої будинки, рятуючись втечею.