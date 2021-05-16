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Папа Франциск призвал к миру и единству во время специальной мессы для Мьянмы

Киев • УНН

 • 25971 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Папа Франциск отслужил особую мессу для народа Мьянмы после военного захвата страны, в воскресенье молясь о мире, единстве и о том, чтобы Бог "освободил нас от силы зла". Об этом сообщает УНН со ссылкой на прямую трансляцию мессы в YouTube.

Папа Франциск призвал к миру и единству во время специальной мессы для Мьянмы

Детали

Несколько сотен человек, многие из которых были студентами и религиозными сестрами из Мьянмы, присоединились к Франциску в базилике Святого Петра на службе, последовавшей за его предыдущими призывами к прекращению насилия в азиатской стране.

Франциск, совершивший в 2017 году непростую с дипломатической точки зрения поездку в Бирму (другое название Мьянмы - ред.), призвал небольшую христианскую общину страны сохранять веру, работать на благо мира и не позволять мелким конфликтам превращаться в большие разногласия.

"Не теряйте надежды, - сказал он. - Даже сегодня Иисус обратился с ходатайством к Отцу о всех нас, молясь, чтобы Он сохранил нас от лукавого и освободил от силы зла".

Дополнение

В феврале военные Мьянмы скинули избранное правительство Аун Сан Су Чжи. Подробные подсчеты, составленные несколькими различными группами наблюдения, показывают, что правительственные силы безопасности убили более 788 участников протеста и прохожих, когда они пытались подавить сопротивление захвату власти.

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