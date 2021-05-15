"Ми живемо в кошмарі": хунта М'янми ввела військовий стан в північно-західному регіоні

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Бойові дії в Міндаті підкреслюють зростаючий хаос в М'янмі, оскільки хунта щосили намагається встановити владу перед обличчям щоденних протестів, страйків і саботажних атак після повалення обраного лідера Аунг Сан Су Чжі, пише видання.

У четвер хунта ввела військовий стан в Міндаті, а потім активізувала напади на так званих "озброєних терористів".

Жителі, що переховуються в місті, розповіли, що в суботу вирували бої.

"Скрізь солдати", - сказав один чоловік. На відео, знятому жителем, видно, як бойовий вертоліт запускає ракету.

Місцева служба новин повідомила, що деякі будинки були зруйновані, коли армія відновила артилерійський обстріл в суботу.

"Ми живемо в кошмарі. Міндат - буквально зона бойових дій", - сказав місцевий житель.

"Вони використовують проти нас важку артилерію, мінометні снаряди. Ми не можемо боротися з цим, ми вичерпали велику частину наших боєприпасів і ризикуємо всім... Я думаю, що є шанс, що нас можуть убити. Ми щосили намагаємося захистити себе, але ми не зможемо довго протягнути", - додав він.

Контекст

У М'янмі близько двох десятків етнічних збройних груп, які десятиліттями вели війну проти армії, в якій переважає бамарська більшість. Сили оборони були створені у відповідь на військовий переворот.

Контрольоване хунтою інформаційне агентство М'янми повідомило, що в бойових діях в середу і четвер в Міндаті брали участь 100 людей, які напали на поліцейську дільницю і близько 50 - проти державного економічного банку М'янми.

За словами місцевого депутата, бойові дії почалися після того, як військові відмовилися звільнити сімох місцевих молодих людей, затриманих владою. Кількість жертв невідома.

За даними групи правозахисників, щонайменше 788 людей було вбито силами безпеки хунти в ході придушення протестів проти її правління.

Військові, які оскаржують цю кількість, наклали жорсткі обмеження на ЗМІ, інформацію та інтернет.