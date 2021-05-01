Три місяці протестів в М'янмі: люди знову виходили на мітинг, ЗМІ повідомили про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Протестуючі проти військового правління, пройшли ходою в М'янмі в суботу, через три місяці після перевороту, який поклав кінець переходу до демократії. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
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Військові намагалися покласти край інакомисленню і нав'язати свою владу народу, який в значній мірі противився поверненню правління хунтою, після 10 років демократичних реформ, в які входив уряд на чолі з борцем за демократію Аунг Сан Су Чжі.
Незважаючи на безжальні репресії, в ході яких було вбито щонайменше 759 учасників протесту, за даними групи прихильників Асоціації допомоги політичним в'язням (AAPP), день за днем натовп виходять, щоб повалити хунту.
"Наша справа, демократія, наша справа, федеральний союз. Вільні заарештовані лідери", - скандували учасники протесту на одному з двох мітингів в найбільшому місті Янгоні. ЗМІ повідомили про декілька невеликих вибухів в різних місцях, включаючи Янгон, в п'ятницю і в суботу. На щастя, все обійшлося без жертв.
Військові звинуватили продемократичних активістів в закладці бомб.
75-річна Су Чжі була затримана після перевороту разом з багатьма іншими членами її партії. AAPP повідомляє, що понад 3400 осіб було затримано за протидію озброєним силам.
Доповнення
За словами дипломатів, присутня на закритій зустрічі, спеціальний посланник ООН в М'янмі Крістін Шранер-Бургенер, повідомила Раді Безпеки в п'ятницю, що під час відсутності колективної міжнародної відповіді на переворот, насильство посилиться.
Крістін Шранер-Бургенер сподівається поїхати в М'янму, але військові ще не схвалили її візит.
"Загальне управління державою може виявитися в глухому куті, оскільки продемократичний рух триває, незважаючи на триваюче застосування смертоносної сили, довільні арешти і тортури в рамках військових репресій", - сказала Шранер-Бургенер.
Шранер-Бургенер вважає, що повідомлення про триваючі репресії можуть підірвати імпульс до припинення кризи після зустрічі 25 квітня Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) з лідером хунти, старшим генералом Мін Аунг Хлаінгом.
Спеціальний доповідач ООН по ситуації з правами людини в М'янмі Том Ендрюс сказав, що Мін Аунг Хлаінг використовував саміт як "пропагандистський прийом".
"Справді, він намагався здаватися тим, ким не є - законним лідером", - сказав Ендрюс в своєму повідомленні в Twitter.
"Хороші новини: ті, хто дійсно, готові брати участь: уряд національної єдності".
Вигнані члени парламенту від партії Су Чжі, політики, що представляють етнічні меншини, і активісти демократії створили уряд єдності, але вони ще не отримали міжнародного визнання, яке, за його словами, необхідно.
Рада Безпеки ООН підтвердила свою "глибоку стурбованість" ситуацією і підтримку демократичного переходу М'янми. Рада зробила кілька заяв після перевороту, але дипломати кажуть, що Росія і Китай, ймовірно, заблокують будь-які більш жорсткі дії Ради проти М'янми.
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