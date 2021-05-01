Три місяці протестів в М'янмі: люди знову виходили на мітинг, ЗМІ повідомили про вибухи

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Військові намагалися покласти край інакомисленню і нав'язати свою владу народу, який в значній мірі противився поверненню правління хунтою, після 10 років демократичних реформ, в які входив уряд на чолі з борцем за демократію Аунг Сан Су Чжі.

Незважаючи на безжальні репресії, в ході яких було вбито щонайменше 759 учасників протесту, за даними групи прихильників Асоціації допомоги політичним в'язням (AAPP), день за днем ​​натовп виходять, щоб повалити хунту.

"Наша справа, демократія, наша справа, федеральний союз. Вільні заарештовані лідери", - скандували учасники протесту на одному з двох мітингів в найбільшому місті Янгоні. ЗМІ повідомили про декілька невеликих вибухів в різних місцях, включаючи Янгон, в п'ятницю і в суботу. На щастя, все обійшлося без жертв.

Військові звинуватили продемократичних активістів в закладці бомб.

75-річна Су Чжі була затримана після перевороту разом з багатьма іншими членами її партії. AAPP повідомляє, що понад 3400 осіб було затримано за протидію озброєним силам.

Доповнення

За словами дипломатів, присутня на закритій зустрічі, спеціальний посланник ООН в М'янмі Крістін Шранер-Бургенер, повідомила Раді Безпеки в п'ятницю, що під час відсутності колективної міжнародної відповіді на переворот, насильство посилиться.

Крістін Шранер-Бургенер сподівається поїхати в М'янму, але військові ще не схвалили її візит.

"Загальне управління державою може виявитися в глухому куті, оскільки продемократичний рух триває, незважаючи на триваюче застосування смертоносної сили, довільні арешти і тортури в рамках військових репресій", - сказала Шранер-Бургенер.

Шранер-Бургенер вважає, що повідомлення про триваючі репресії можуть підірвати імпульс до припинення кризи після зустрічі 25 квітня Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) з лідером хунти, старшим генералом Мін Аунг Хлаінгом.

Спеціальний доповідач ООН по ситуації з правами людини в М'янмі Том Ендрюс сказав, що Мін Аунг Хлаінг використовував саміт як "пропагандистський прийом".

"Справді, він намагався здаватися тим, ким не є - законним лідером", - сказав Ендрюс в своєму повідомленні в Twitter.

"Хороші новини: ті, хто дійсно, готові брати участь: уряд національної єдності".

Вигнані члени парламенту від партії Су Чжі, політики, що представляють етнічні меншини, і активісти демократії створили уряд єдності, але вони ще не отримали міжнародного визнання, яке, за його словами, необхідно.

Рада Безпеки ООН підтвердила свою "глибоку стурбованість" ситуацією і підтримку демократичного переходу М'янми. Рада зробила кілька заяв після перевороту, але дипломати кажуть, що Росія і Китай, ймовірно, заблокують будь-які більш жорсткі дії Ради проти М'янми.

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