Три месяца протестов в Мьянме: люди снова выходили на митинг, СМИ сообщили о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Протестующие против военного правления, прошли маршем в Мьянме в субботу, через три месяца после переворота, положившего конец переходу к демократии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Военные пытались положить конец инакомыслию и навязать свою власть народу, который в значительной степени противился возвращению правления хунтой, после 10 лет демократических реформ, в которые входило правительство во главе с борцом за демократию Аун Сан Су Чжи.
Несмотря на безжалостные репрессии, в ходе которых были убиты не менее 759 протестующих, по данным группы сторонников Ассоциации помощи политическим заключенным (AAPP), день за днем толпа выходят, чтобы свергнуть хунту.
"Наше дело, демократия, наше дело, федеральный союз. Свободные арестованные лидеры", - скандировали протестующие на одном из двух митингов в крупнейшем городе Янгоне. СМИ сообщили о нескольких небольших взрывах в разных местах, включая Янгон, в пятницу и в субботу. К счастью, все обошлось без жертв.
Военные обвинили продемократических активистов в закладке бомб.
75-летняя Су Чжи была задержана после переворота вместе со многими другими членами ее партии. AAPP сообщает, что более 3 400 человек были задержаны за противодействие вооруженным силам.
Дополнение
По словам дипломатов, присутствует на закрытой встрече, специальный посланник ООН в Мьянме Кристин Шранер-Бургенер, сообщила Совету Безопасности в пятницу, что из-за отсутствия коллективного международного ответа на переворот, насилие усилится.
Кристин Шранер-Бургенер надеется поехать в Мьянму, но военные еще не одобрили ее визит.
"Общее управление государством может оказаться в тупике, поскольку продемократические движения продолжаются, несмотря на продолжающееся применение смертоносной силы, произвольные аресты и пытки в рамках военных репрессий", - сказала Шранер-Бургенер.
Шранер-Бургенер считает, что сообщение о продолжающихся репрессиях могут подорвать импульс к прекращению кризиса после встречи 25 апреля Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с лидером хунты, старшим генералом Мин Аун Хлаингом.
Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Мьянме Том Эндрюс сказал, что Мин Аун Хлаинг использовал саммит как "пропагандистский прием".
"Действительно, он пытался казаться тем, кем не является - законным лидером", - сказал Эндрюс в своем сообщении в Twitter.
"Хорошие новости: те, кто действительно готовы участвовать: правительство национального единства".
Изгнанные члены парламента от партии Су Чжи, политики, представляющие этническое меньшинство, и активисты демократии создали правительство единства, но они еще не получили международного признания, которое, по его словам, необходимо.
Совет Безопасности ООН подтвердил свою "глубокую обеспокоенность" ситуацией и поддержку демократическому переходу Мьянмы. Рада сделала несколько заявлений после переворота, но дипломаты говорят, что Россия и Китай, вероятно, заблокируют любые более жесткие действия Совета против Мьянмы.
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