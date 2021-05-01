Три месяца протестов в Мьянме: люди снова выходили на митинг, СМИ сообщили о взрывах

Детали

Военные пытались положить конец инакомыслию и навязать свою власть народу, который в значительной степени противился возвращению правления хунтой, после 10 лет демократических реформ, в которые входило правительство во главе с борцом за демократию Аун Сан Су Чжи.

Несмотря на безжалостные репрессии, в ходе которых были убиты не менее 759 протестующих, по данным группы сторонников Ассоциации помощи политическим заключенным (AAPP), день за днем ​​толпа выходят, чтобы свергнуть хунту.

"Наше дело, демократия, наше дело, федеральный союз. Свободные арестованные лидеры", - скандировали протестующие на одном из двух митингов в крупнейшем городе Янгоне. СМИ сообщили о нескольких небольших взрывах в разных местах, включая Янгон, в пятницу и в субботу. К счастью, все обошлось без жертв.

Военные обвинили продемократических активистов в закладке бомб.

75-летняя Су Чжи была задержана после переворота вместе со многими другими членами ее партии. AAPP сообщает, что более 3 400 человек были задержаны за противодействие вооруженным силам.

Дополнение

По словам дипломатов, присутствует на закрытой встрече, специальный посланник ООН в Мьянме Кристин Шранер-Бургенер, сообщила Совету Безопасности в пятницу, что из-за отсутствия коллективного международного ответа на переворот, насилие усилится.

Кристин Шранер-Бургенер надеется поехать в Мьянму, но военные еще не одобрили ее визит.

"Общее управление государством может оказаться в тупике, поскольку продемократические движения продолжаются, несмотря на продолжающееся применение смертоносной силы, произвольные аресты и пытки в рамках военных репрессий", - сказала Шранер-Бургенер.

Шранер-Бургенер считает, что сообщение о продолжающихся репрессиях могут подорвать импульс к прекращению кризиса после встречи 25 апреля Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с лидером хунты, старшим генералом Мин Аун Хлаингом.

Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Мьянме Том Эндрюс сказал, что Мин Аун Хлаинг использовал саммит как "пропагандистский прием".

"Действительно, он пытался казаться тем, кем не является - законным лидером", - сказал Эндрюс в своем сообщении в Twitter.

"Хорошие новости: те, кто действительно готовы участвовать: правительство национального единства".

Изгнанные члены парламента от партии Су Чжи, политики, представляющие этническое меньшинство, и активисты демократии создали правительство единства, но они еще не получили международного признания, которое, по его словам, необходимо.

Совет Безопасности ООН подтвердил свою "глубокую обеспокоенность" ситуацией и поддержку демократическому переходу Мьянмы. Рада сделала несколько заявлений после переворота, но дипломаты говорят, что Россия и Китай, вероятно, заблокируют любые более жесткие действия Совета против Мьянмы.

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