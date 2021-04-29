ЄС продовжив санкції проти М'янми на рік

Деталі

Пролонгація охоплює санкції проти осіб, безпосередньо причетних до військового перевороту в лютому 2021 року та подальшого насильства проти мирних протестуючих, а також винних у серйозних порушеннях прав людини, скоєних проти населення рохіндж та інших етнічних меншин.

Санкції спрямовані на високопосадовців збройних сил М'янми та прикордонної поліції, а також цивільних членів Державної адміністративної ради та голову виборчої комісії. Обмежувальні заходи також охоплюють два суб'єкти, що перебувають у власності та контролі Збройних сил М'янми.

Цитата

"Режим санкцій також включає ембарго на зброю та техніку, які можуть бути використані для внутрішніх репресій, заборону експорту товарів подвійного призначення для використання військовою та прикордонною міліцією та обмеження експорту на обладнання для моніторингу зв'язку, яке може бути використано для внутрішні репресії. Він також забороняє проводити військову підготовку та військову співпрацю із збройними силами М'янми (Татмадов). Це не дає негативного впливу на вразливе бірманське населення", - йдеться у повідомленні.

Додатково

ЄС продовжує підтримувати бірманський народ і надалі надаватиме гуманітарну допомогу. З початку 2021 року вже виділено 20,5 млн. євро. Правові акти були прийняті Радою в письмовій формі. Вони будуть опубліковані в Офіційному віснику від 30 квітня 2021 року.

Контекст

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.

Нагадаємо

ЄС вводить санкції проти 10 осіб та двох підконтрольних військовими компаній у М'янмі.