У ЄС ввели санкції проти військових М'янми

Деталі

У постанові йдеться, що усі особи, на яких поширюються санкції, несуть відповідальність за підрив демократії та верховенства закону в М'янмі, а також за репресивні рішення та серйозні порушення прав людини. Санкції розроблені таким чином, щоб уникнути надмірної шкоди населенню М'янми.

Обмежувальні заходи, які зараз діють на 35 фізичних осіб та двох компаній, включають заборону на виїзд та замороження активів. Крім того, громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати кошти переліченим фізичним та юридичним особам.

Що було раніше

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.