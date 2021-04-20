В ЕС ввели санкции против военных Мьянмы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. ЕС вводит санкции против 10 человек и двух подконтрольных военными компаний в Мьянме. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, пишет УНН.
Детали
В постановлении говорится, что все лица, на которых распространяются санкции, несут ответственность за подрыв демократии и верховенства закона в Мьянме, а также за репрессивные решения и серьезные нарушения прав человека. Санкции разработаны таким образом, чтобы избежать чрезмерного вреда населению Мьянмы.
Ограничительные меры, которые сейчас действуют на 35 физических лиц и двух компаний, включают запрет на выезд и замораживание активов. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам.
Что было раньше
Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.
Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.
Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.
Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.