ЕС продлил санкции против Мьянмы в год
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Европейский совет продлил санкции против Мьянмы на один год, до 30 апреля 2022 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Европейского Совета.
Детали
Пролонгация охватывает санкции против лиц, непосредственно причастных к военному перевороту в феврале 2021 и дальнейшего насилия против мирных протестующих, а также виновных в серьезных нарушениях прав человека, совершенных против населения рохинджа и других этнических меньшинств.
Санкции направлены на высоких вооруженных сил Мьянмы и пограничной полиции, а также гражданских членов Государственной административного совета и председателя избирательной комиссии. Ограничительные меры также охватывают два субъекта, находящихся в собственности и контроле Вооруженных сил Мьянмы.
Цитата
“Режим санкций также включает эмбарго на оружие и технику, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, запрет экспорта товаров двойного назначения для использования военной и пограничной милицией и ограничения экспорта на оборудование для мониторинга связи, которое может быть использовано для внутренних репрессий. Он также запрещает проводить военную подготовку и военное сотрудничество с вооруженными силами Мьянмы (Татмадов). Это не дает отрицательного влияния на уязвимое бирманское населения ”, - говорится в сообщении.
Дополнительно
ЕС продолжает поддерживать бирманский народ и впредь будет оказывать гуманитарную помощь. С начала 2021 уже выделено 20500000. Евро. Правовые акты были приняты Советом в письменной форме. Они будут опубликованы в Официальном вестнике от 30 апреля 2021 года.
Контекст
Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.
Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.
Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.
Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.
Напомним
ЕС вводит санкции против 10 человек и двух подконтрольных военными компаний в Мьянме.