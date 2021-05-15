"Мы живем в кошмаре": хунта Мьянмы ввели военное положение в северо-западном регионе

Детали

Боевые действия в Миндате подчеркивают растущий хаос в Мьянме, поскольку хунта изо всех сил пытается установить власть перед лицом ежедневных протестов, забастовок и саботажных атак после свержения избранного лидера Аун Сан Су Чжи, пишет издание.

В четверг хунта ввела военное положение в Миндате, а затем активизировала нападения на так называемых "вооруженных террористов".

Жители, скрывающиеся в городе, рассказали, что в субботу бушевали бои.

"Везде солдаты", - сказал один человек. На видео, снятом жителем, видно, как боевой вертолет запускает ракету.

Местная служба новостей сообщила, что некоторые дома были разрушены, когда армия возобновила артиллерийский обстрел в субботу.

"Мы живем в кошмаре. Миндат - буквально зона боевых действий", - сказал местный житель.

"Они используют против нас тяжелую артиллерию, минометные снаряды. Мы не можем бороться с этим, мы исчерпали большую часть наших боеприпасов и рискуем всем... Я думаю, что есть шанс, что нас могут убить. Мы изо всех сил стараемся защитить себя, но мы не сможем долго протянуть", - добавил он.

Контекст

В Мьянме около двух десятков этнических вооруженных групп, которые десятилетиями вели войну против армии, в которой преобладает бамарськое большинство. Силы обороны были созданы в ответ на военный переворот.

Контролируемое хунтой информационное агентство Мьянмы сообщило, что в боевых действиях в среду и четверг в Миндате участвовали 100 человек, которые напали на полицейский участок и около 50 - против государственного экономического банка Мьянмы.

По словам местного депутата, боевые действия начались после того, как военные отказались освободить семерых местных молодых людей, задержанных властями. Число жертв неизвестно.

По данным группы правозащитников, по меньшей мере 788 человек были убиты силами безопасности хунты в ходе подавления протестов против ее правления.

Военные, которые оспаривают это число, наложили жесткие ограничения на СМИ, информацию и интернет.