Військові М'янми заборонили використовувати мобільний зв’язок

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Оскільки у М’янмі заборонили мобільний зв’язок, бізнес телекомунікаційної компанії Telenor перебуває у невизначеному стані.

Норвезька фірма, яка контролюється державою, є одним з найбільших іноземних інвесторів у М’янмі, тепер має вирішити, чи подолати смуту, чи вийти з ринку, який минулого року приніс 7% свого прибутку.

“Ми стикаємося з багатьма дилемами”, — заявила керівник Telenor Зігв Брекке, підкреслюючи серйозні проблеми, з якими стикаються міжнародні фірми під посиленим контролем щодо їхнього викриття в М’янмі, де сотні людей були вбиті в результаті протестів проти державного перевороту 1 лютого.

Військовий переворот у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет. Сили безпеки М’янми відкрили вогонь на похоронах у неділю, коли люди по всій країні зібралися, щоб оплакувати 114 осіб, убитих напередодні в результаті самого жорстокого придушення протестів з початку військового перевороту в минулому місяці.