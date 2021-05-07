Военные Мьянмы запретили использовать мобильную связь

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.
Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.
Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.
Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет. Силы безопасности Мьянмы открыли огонь на похоронах в воскресенье, когда люди по всей стране собрались, чтобы оплакивать 114 человек, убитых накануне в результате самого жестокого подавления протестов с начала военного переворота в прошлом месяце.