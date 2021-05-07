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Военные Мьянмы запретили использовать мобильную связь

Военные Мьянмы запретили использовать мобильную связь

Киев  •  УНН

 • 19131 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Военные Мьянмы приказали операторам связи закрыть свои сети, пытаясь прекратить акции протеста против его февральского переворота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Поскольку в Мьянме запретили мобильную связь, бизнес телекоммуникационной компании Telenor находится в неопределенном состоянии.

Норвежская фирма, которая контролируется государством, является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Мьянме, теперь должен решить, преодолеть смуту, или выйти из рынка, в прошлом году принес 7% своей прибыли.

“Мы сталкиваемся со многими дилеммами”, — заявила руководитель Telenor Зигва Брекке, подчеркивая серьезные проблемы, с которыми сталкиваются международные фирмы под усиленным контролем по их разоблачения в Мьянме, где сотни людей были убиты в результате протестов против государственного переворота 1 февраля.

Военный переворот в Мьянме

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет. Силы безопасности Мьянмы открыли огонь на похоронах в воскресенье, когда люди по всей стране собрались, чтобы оплакивать 114 человек, убитых накануне в результате самого жестокого подавления протестов с начала военного переворота в прошлом месяце.

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