Папа Франциск пропустит новогодние мессы из-за проблем со здоровьем
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Папа Римский Франциск не будет возглавлять ближайшие новогодние богослужения из-за проблем со здоровьем - невралгии седалищного нерва. Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана, передает УНН.
"Из-за острой боли вследствие ишиаса (неврита седалищного нерва) Папа Франциск не будет предстоять на торжественных богослужениях сегодня вечером и завтра утром у Алтаря кафедры базилики Святого Петра", - говорится в сообщении.
В коммюнике отмечается, что 31 декабря в 17 часов по местному времени кардинал Джованни Баттиста Ре, декан Коллегии кардиналов, заменит Папу на богослужении Первой вечерни праздника Пресвятой Богородицы Марии (с пением благодарственного гимна Te Deum), а Святую Мессу 1 января 2021 года, что начнется в 10:00 по местному времени, возглавит государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.
"В любом случае 1 января 2021 года Папа Франциск возглавит чтение молитвы "Ангел Господень" из библиотеки Апостольского дворца, как и планировалось ранее", - добавили в пресс-службе.
Напомним, на католическое Рождество Папа Римский возглавил торжественную службу в Ватикане.