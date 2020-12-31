Папа Франциск пропустить новорічні меси через проблеми зі здоров'ям

"Через гострий біль внаслідок ішіасу (невриту сідничного нерва) Папа Франциск не буде предстояти на урочистих богослужіннях сьогодні ввечері і завтра вранці біля Вівтаря кафедри базиліки Святого Петра", - йдеться у повідомленні.

У комюніке зазначається, що 31 грудня о 17 годині за місцевим часом кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів, замінить Папу на богослужінні Першої вечірні свята Пресвятої Богородиці Марії (з співом подячного гімну Te Deum), а Святу Месу 1 січня 2021 року, що почнеться о 10 годині за місцевим часом, очолить державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін.

"У будь-якому випадку 1 січня 2021 року Папа Франциск очолить читання молитви "Ангел Господній" з бібліотеки Апостольського палацу, як і планувалося раніше", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, на католицьке Різдво Папа Римський очолив урочисту службу у Ватикані.