Католицьке Різдво: Папа Римський розпочав урочисту службу у Ватикані

“Різдво — це свято Божої любові до нас: божественна любов, яка надихає, спрямовує та коригує зміни, і перемагає людський страх залишити „безпеку“, щоб повернути нас до „таємниці“”, — зазначив Папа Римський напередодні Меси.

Католики всього світу, а також протестанти, послідовники Англіканської церкви і ряд православних за Григоріанським календарем відзначають у п’ятницю, 25 грудня, Різдво Христове.

Як повідомляв УНН, Папа Римський Франциск критично висловився про те, що багато хто забув істинний сенс Різдва, і натомість “споживацтво викрало в нас Різдво”. Папа Римський також оголосив про відпущення гріхів тим, хто покаявся протягом року — за виконанням трьох умов.