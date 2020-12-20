Папа Римський засудив споживацьке ставлення до Різдва

"Замість того, щоб скаржитися в ці важкі часи на те, що нам заважає зробити пандемія, давайте зробимо щось для того, хто має ще менше: не сотий подарунок для себе і наших друзів, а для нужденної людини, про яку ніхто не думає", - написав понтифік у Twitter.

За словами Папи Франциска, щоб “Ісус народився в нас”, потрібно підготувати серце. Молитися, а не ганятися за покупками, забувши про Ісуса, бо “споживацтво викрало в нас Різдво”, вказав понтифік, якого цитує Радіо Ватикану.

“Нехай зі мною станеться за Твоїм словом. Це останні слова Пречистої Діви в цю останню неділю Адвенту, що є запрошенням зробити конкретний крок в напрямку Різдва. Бо якщо народження Ісуса не торкнеться нашого життя, життя кожного з нас, то пройде надаремно”, — підсумував Папа Римський.

Нагадаємо, Папа Римський оголосив про відпущення гріхів тим, хто покаявся протягом року - за виконання трьох умов.