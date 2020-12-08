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Папа Римський оголосив про відпущення гріхів тим, хто покаявся протягом року - за виконання трьох умов

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Папа Римський Франциск оголосив про спеціальну індульгенцію в зв’язку з пандемією всім, хто покаявся протягом року. Про це йдеться в оприлюдненому у вівторок декреті, яким встановлюється спеціальний рік, присвячений святому Йосипу, пише УНН.

“У нинішньому контексті надзвичайної санітарної ситуації обдарування індульгенції особливо поширюється на літніх, хворих, які помирають і страждають і тих, хто з поважних причин не може вийти з дому”, — йдеться в тексті, поширеному службою друку Святого престолу. У документі уточнюється, що прощення гріхів дарується тим, хто “покаялися і при намірі, як тільки можливо, виконати три умови, чи вдома або в іншому місці вимушеного перебування, — сповідь, причастя і молитва”.

У проповіді, з якою Франциск виступив у вівторок з нагоди відзначення католицькою церквою свята Непорочного зачаття Діви Марії, понтифік зазначив необхідність дотримуватися всіх норм і правил, що встановлюються владою для недопущення поширення коронавірусу. Він пояснив, що саме з метою недопущення великих зібрань було вирішено відмовитися від його традиційної поїздки в другій половині дня на площу Іспанії для покладання вінка до статуї Богоматері. Франциск зробив це несподівано рано вранці, поки на вулицях міста нікого не було. “Але це (обмеження) не заважає віддати Богоматері квіти, які їй цінні найбільше: молитва, прояв милосердя і серце, відкрите прощення”, — сказав Франциск. Згідно з рішенням уряду, різдвяні меси пройдуть в церквах на Апеннінах до 22:00 замість півночі.

Довідка: спеціальний рік Святого Йосипа в католицькій церкві починається у вівторок і триватиме рік — до 8 грудня 2021 року. Зазвичай Римсько-католицька церква масово відпускає гріхи в так звані ювілейні роки, які проходять кожні 25 років. Папи Римські періодично оголошують позачергові ювілейні роки. Так, Франциск оголошував позачергової ювілейний рік милосердя, який тривав з 8 грудня 2015 року до 20 листопада 2016 року.

Раніше в цьому році, згідно з постановою Апостольської пенітенціарії, одного з трьох трибуналів Римської курії, який відає індульгенціями, вже відпускалися гріхи хворим коронавірусом та медикам.

Раніше Папа Римський висловився за легалізацію одностатевих союзів.

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