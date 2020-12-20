Папа Римский осудил потребительское отношение к Рождеству

"Вместо того, чтобы жаловаться в эти трудные времена на то, что нам мешает сделать пандемия, давайте сделаем что-то для того, кто имеет еще меньше: не сотый подарок для себя и наших друзей, а для нуждающегося человека, о котором никто не думает", - написал понтифик в Twitter.

По словам Папы Франциска, чтобы "Иисус родился в нас", нужно подготовить сердце. Молиться, а не гоняться за покупками, забыв об Иисусе, ибо "потребительство похитило у нас Рождество", указал понтифик, которого цитирует Радио Ватикана.

"Пусть со мной произойдет по слову Твоему. Это последние слова Пречистой Девы в это последнее воскресенье Адвента, что является приглашением сделать конкретный шаг в направлении Рождества. Потому что если рождение Иисуса не коснется нашей жизни, жизни каждого из нас, то пройдет напрасно", - подытожил Папа Римский.

Напомним, Папа Римский объявил об отпущении грехов тем, кто раскаялся в течение года - при выполнении трех условий.