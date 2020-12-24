Католическое Рождество: Папа Римский начал торжественную службу в Ватикане

“Рождество — это праздник Божьей любви к нам: божественная любовь, которая вдохновляет, направляет и корректирует изменения, и побеждает человеческий страх оставить „безопасность“, чтобы вернуть нас к „тайне“”, — отметил Папа Римский накануне Мессы.

Католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных по Григорианскому календарю отмечают в пятницу, 25 декабря, Рождество Христово.

Как сообщал УНН, Папа Римский Франциск критически высказался о том, что многие забыли истинный смысл Рождества, вместо этого “потребительство похитило у нас Рождество”. Папа Римский также объявил об отпущении грехов тем, кто раскаялся в течение года — при выполнении трех условий.