Папа Франциск направит на похороны Ф.Кастро своего представителя

Как отмечает издание, 7 ноября 2016 года, за три недели до своей кончины, Фидель Кастро сделал последний дружеский жест в адрес Папы Франциска. В ответ на обращение, которое прозвучало накануне в воскресной проповеди понтифика, госсовет Республики Куба принял решение об освобождении из тюрем по гуманитарным соображениям 787 заключенных.

Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет. Тело Ф.Кастро кремировали.

На Кубе был подписан указ о девяти днях траура из-за смерти Ф.Кастро.

Похороны Ф.Кастро назначены на 4 декабря.