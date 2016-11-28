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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Папа Франциск направит на похороны Ф.Кастро своего представителя

Киев • УНН

 • 9253 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Папа римский Франциск направит своего представителя на похороны лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. Об этом сообщили в протокольной службе Госсекретариата Святого Престола, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Папа Франциск направит на похороны Ф.Кастро своего представителя

Как отмечает издание, 7 ноября 2016 года, за три недели до своей кончины, Фидель Кастро сделал последний дружеский жест в адрес Папы Франциска. В ответ на обращение, которое прозвучало накануне в воскресной проповеди понтифика, госсовет Республики Куба принял решение об освобождении из тюрем по гуманитарным соображениям 787 заключенных.

Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет. Тело Ф.Кастро кремировали.

На Кубе был подписан указ о девяти днях траура из-за смерти Ф.Кастро.

Похороны Ф.Кастро назначены на 4 декабря.

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