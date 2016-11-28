Папа Франциск направить на похорон Ф.Кастро свого представника

Як відзначає видання, 7 листопада 2016 року, за три тижні до своєї кончини, Фідель Кастро зробив останній дружній жест на адресу Папи Франциска. У відповідь на звернення, яке пролунало напередодні в недільній проповіді понтифіка, держрада Республіки Куба ухвалила рішення про звільнення з в'язниць з гуманітарних міркувань 787 ув'язнених.

Нагадаємо, 26 листопада стало відомо про смерть Фіделя Кастро, який помер у віці 90 років. Тіло Ф.Кастро кремували.

На Кубі було підписано указ про дев’ять днів жалоби через смерть Ф.Кастро.

Похорон Ф.Кастро призначено на 4 грудня.