Папа Франциск дал совет Д.Трампу как президенту США

"В то время, когда наша человеческая семья страдает от серьезных гуманитарных кризисов, требующих объединенных политических ответов, я молюсь, чтобы в принятии решений вы руководствовались богатыми духовными и нравственными ценностями, которые сформировали историю американского народа и обязательства вашей страны к продвижению человеческого достоинства и свободы во всем мире", - сказал он.

Напомним, 20 января в Вашингтоне прошла инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, встреча П.Порошенко с Д.Трамп, вероятно, пройдет в конце февраля в США.