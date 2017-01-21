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Папа Франциск дал совет Д.Трампу как президенту США

Папа Франциск дал совет Д.Трампу как президенту США

Киев • УНН

 • 10688 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Папа Римский Франциск в письме поздравил президента США Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и пожелал ему руководствоваться духовными и нравственными ценностями, передает УНН со ссылкой на CNN.

"В то время, когда наша человеческая семья страдает от серьезных гуманитарных кризисов, требующих объединенных политических ответов, я молюсь, чтобы в принятии решений вы руководствовались богатыми духовными и нравственными ценностями, которые сформировали историю американского народа и обязательства вашей страны к продвижению человеческого достоинства и свободы во всем мире", - сказал он.

Напомним, 20 января в Вашингтоне прошла инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, встреча П.Порошенко с Д.Трамп, вероятно, пройдет в конце февраля в США.

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