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Папа Франциск дав пораду Д.Трампу як президенту США

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Папа Римський Франциск у листі привітав президента США Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США та побажав йому керуватись духовними та етичними цінностями, передає УНН з посиланням на CNN.

"У той час, коли наша людська сім'я страждає від серйозних гуманітарних криз, які потребують об'єднаних політичних відповідей, я молюся, щоб у прийнятті рішень ви керувалися багатими духовними та етичними цінностями, які сформували історію американського народу і зобов'язання вашої країни до просування людської гідності і свободи в усьому світі", - сказав він.

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні пройшла інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа.

Як передавав УНН, зустріч П.Порошенка з Д.Трампом, ймовірно, пройде наприкінці лютого у США.

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