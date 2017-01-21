Папа Франциск дав пораду Д.Трампу як президенту США

"У той час, коли наша людська сім'я страждає від серйозних гуманітарних криз, які потребують об'єднаних політичних відповідей, я молюся, щоб у прийнятті рішень ви керувалися багатими духовними та етичними цінностями, які сформували історію американського народу і зобов'язання вашої країни до просування людської гідності і свободи в усьому світі", - сказав він.

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні пройшла інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа.

Як передавав УНН, зустріч П.Порошенка з Д.Трампом, ймовірно, пройде наприкінці лютого у США.