В Донецкой области на границе с россией образовались многокилометровые пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что после Приазовского "хлопка", который состоялся в конце недели на границе с россией, в Кальмиусском районе Донецкой области образовалась многокилометровая пробка. Присутствуют как легковые автомобили, следующие с временно оккупированных территорий, так и грузовики с краденым зерном, передает УНН.
Детали
По информации Андрющенко, на границе Украины с россией в районе Новоазовска создалась многокилометровая пробка.
"Грузовики, преимущественно тянут наше зерно, украденное россиянами. И огромная куча легковых автомобилей с оккупированных частей Запорожья и Донецкой области. Прямое следствие Приазовского "хлопка" в конце недели. “Паники нет”(с)", - пишет Андрющенко.
Советник мэра Мариуполя добавляет, что взрывы также заметно повлияли и на военные передвижения оккупантов.
"Основное - большое количество топливозаправщиков через город в направлении побережья Мангушского района, Бердянска и Пологов. До 10 грузовиков со свежим мясом - живой силой в Мангшушский район - пополнение вместо своевременно выбывших на гастроли кобзона. Посылка пушками “Рапира” до 10 шт. в направлении Бердянска", - отмечает Андрющенко.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, 27 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что в Никольском районе Мариуполя прогремели взрывы. Впоследствии он добавил, что в Никольском районе возле "района Иннкубатора куча скорых". Взрывы раздавались также в Бердянске.
Позже в 17 часов вечера в оккупированном Мариуполе прозвучало сразу три взрыва. российские паблики сообщили, что убито более 400 оккупантов. А уже на следующий день 28 мая, еще минимум 5 попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской громаде. Советник городского головы Мариуполя сообщал о большом количестве пострадавших, преимущественно среди оккупантов.
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