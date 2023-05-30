В Донецькій області на кордоні з росією утворились багатокілометрові затори
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що після Приазовської "бавовни", яка відбулась наприкінці тижня на кордоні з росією, в Кальміуському районі Донецької області утворився багатокілометровий затор. Присутні як легкові автомобілі, що прямують із тимчасово окупованих територій, так і вантажівки з краденим зерном, передає УНН.
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За інформацією Андрющенка, на кордоні України з росією, в районі Новоазовська, утворився багатокілометровий затор.
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"Вантажівки, що переважно тягнуть наше зерно, вкрадене росіянами. Та величезна купа легкових автівок з окупованих частин Запоріжжя та Донеччини. Прямий наслідок Приазовської бавовни наприкінці тижня. “Паники нет”(с)", - пише Андрющенко.
Радник мера Маріуполя додав, що вибухи також помітно вплинули й на військові пересування окупантів.
"Основне - велика кількість паливозаправників через місто в напрямку узбережжя Мангушського району, Бердянська та Пологів. До 10 вантажівок зі свіжим м’ясом - живою силою в Мангшуській район - поповнення замість своєчасно вибувших на гастролі кобзону. Посилення гарматами “Рапира” до 10 шт. в напрям Бердянську", - зазначає Андрющенко.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, 27 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Нікольському районі Маріуполя пролунали вибухи. Згодом він додав, що у Ніколському районі біля "району Іннкубатора купа швидких". Вибухи лунали також в Бердянську.
Пізніше о 17 годині вечора в окупованому Маріуполі пролунало одразу три вибухи. російські пабліки повідомили, що вбито понад 400 окупантів. А вже наступного дня 28 травня, було ще мінімум 5 влучань від ЗСУ по росіянських позиціях у Бердянській громаді. Радник міського голови Маріуполя повідомив про велику кількість постраждалих, переважно серед окупантів.
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