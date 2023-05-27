То не грім: в окупованому Бердянську "бавовна"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. В окупованому Бердянську гучно - пролунав вибух. Як повідомляє Telegram-канал "Бердянськ сьогодні", ймовріно, є приліт, передає УНН.
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Після 15:00 у Telegram-каналі з'явилось повідомлення: "Бердянці, то не грім!"
Згодом "Бердянськ сьогодні" оприлюднив фото, де видно стовп диму і повідомив про "приліт".
"Попередньо у Бердянську прильот знову на територію заводу Азовкабель", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо
У ніч на 26 травня в тимчасово окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи.