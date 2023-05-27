Это не гром: в оккупированном Бердянске "хлопок"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В оккупированном Бердянске громко - прогремел взрыв. Как сообщает Telegram-канал "Бердянск сегодня", вероятно, есть прилет, передает УНН.
Детали
После 15:00 в Telegram-канале появилось сообщение: "Бердянцы, это не гром!"
Впоследствии "Бердянск сегодня" обнародовал фото, где видно столб дыма и сообщил о "прилете".
"Предварительно в Бердянске прилет снова на территорию завода Азовкабель", - говорится в сообщении.
Напомним
В ночь на 26 мая в временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы.