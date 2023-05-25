Вдала робота ЗСУ: у тимчасово окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У тимчасово окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи. Про це пише УНН з посиланням на місцеві Telegram-канали.
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Мешканці тимчасово окупованого Бердянська повідомили про потужні вибухи у місті.
Як зазначили у Бердянській міській військовій адміністрації, внаслідок вибухів були знищенні ворожі установки С-300.
"Дууууже вдала робота ЗСУ! Окупанти не дорахувалися установок С300.
Дякуємо нашим воїнам! Ще один крок до звільнення Бердянська. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", - повідомили там.
Нардеп Олексій Гончаренко також прокоментував вибух в тимчасово окупованому місті.
"І чути повторні вибухи. Влучили куди треба", - написав він.
Нагадаємо
У районі аеродрому в тимчасово зайнятому окупантами Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи, було видно сильний дим.