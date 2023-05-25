Удачная работа ВСУ: во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Детали
Жители временно оккупированного Бердянска сообщили о мощных взрывах в городе.
Как отметили в Бердянской городской военной администрации, в результате взрывов были уничтожены вражеские установки С-300.
"Оооочень удачная работа ВСУ! Оккупанты не досчитались установок С300.
Спасибо нашим воинам! Еще один шаг к освобождению Бердянска. Ждем официальной информации от Генштаба", - сообщили там.
Нардеп Алексей Гончаренко также прокомментировал взрыв во временно оккупированном городе.
"И слышны повторные взрывы. Попали куда надо", - написал он.
Напомним
В районе аэродрома во временно занятом оккупантами Мелитополе Запорожской области раздались взрывы, был виден сильный дым.