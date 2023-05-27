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"Щось бавовнить": Андрющенко повідомив, що в одному з районів Маріуполя сталися вибухи

"Щось бавовнить": Андрющенко повідомив, що в одному з районів Маріуполя сталися вибухи

Київ • УНН

 • 575333 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Нікольському районі Маріуполя пролунали вибухи. Про це він написав на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Тим часом в чатах Нікольського кажуть, що щось бавовнить", - написав Андрющенко.

Доповнення

Згодом після цього повідомлення радник мера Маріуполя додав, що у Ніколському районі біля "району Іннкубатора купа швидких".

"Отже. Нікольське. Район Інкубатора. Купа швидких. Бавовна точно прибрала купу русні", - додав він.

Нагадаємо

У російському бєлгороді повідомляють про нібито атаку безпілотника на місцеву теплоелектроцентраль.

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