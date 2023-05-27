"Что-то хлопает": Андрющенко сообщил, что в одном из районов Мариуполя произошли взрывы

Цитата

"Тем временем в чатах Никольского говорят, что что-то хлопает", - написал Андрющенко.

Дополнение

Впоследствии после этого сообщения советник мэра Мариуполя добавил, что в Никольском районе возле "района Иннкубатора куча скорых".

"Итак. Никольское. Район Инкубатора. Куча скорых. Хлопок точно убрал кучу русни", - добавил он.

Напомним

В российском белгороде сообщают о якобы атаке беспилотника на местную теплоэлектроцентраль.

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