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"Что-то хлопает": Андрющенко сообщил, что в одном из районов Мариуполя произошли взрывы

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Никольском районе Мариуполя прогремели взрывы. Об этом он написал на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Тем временем в чатах Никольского говорят, что что-то хлопает", - написал Андрющенко.

Дополнение

Впоследствии после этого сообщения советник мэра Мариуполя добавил, что в Никольском районе возле "района Иннкубатора куча скорых".

"Итак. Никольское. Район Инкубатора. Куча скорых. Хлопок точно убрал кучу русни", - добавил он.

Напомним

В российском белгороде сообщают о якобы атаке беспилотника на местную теплоэлектроцентраль.

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