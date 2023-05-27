"Что-то хлопает": Андрющенко сообщил, что в одном из районов Мариуполя произошли взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Никольском районе Мариуполя прогремели взрывы. Об этом он написал на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Тем временем в чатах Никольского говорят, что что-то хлопает", - написал Андрющенко.
Дополнение
Впоследствии после этого сообщения советник мэра Мариуполя добавил, что в Никольском районе возле "района Иннкубатора куча скорых".
"Итак. Никольское. Район Инкубатора. Куча скорых. Хлопок точно убрал кучу русни", - добавил он.
Напомним
В российском белгороде сообщают о якобы атаке беспилотника на местную теплоэлектроцентраль.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мариуполе прогремел мощный взрыв