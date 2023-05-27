У Маріуполі пролунала низка вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. В окупованому Маріуполя пролунало одразу три вибухи, передає УНН із посиланням на радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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"Отже, що ми маємо на зараз 17:03 лунає три вибуха. Попередньо один з них - спрацювало русняве ППО зі сторони Нікольського. Та фіксуємо задимлення зі сторони залізничного вокзалу", - повідомив Андрющенко.
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