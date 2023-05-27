В Мариуполе прогремел ряд взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В оккупированном Мариуполе прозвучало сразу три взрыва, передает УНН со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
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"Итак, что мы имеем на сейчас 17:03 раздается три взрыва. Предварительно один из них - сработало руснявое ПВО со стороны Никольского. И фиксируем задымление со стороны железнодорожного вокзала", - сообщил Андрющенко.
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