Pandora Papers: каждый второй украинец верит, что Зеленский имеет офшоры
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Больше чем половина украинцев верит информации расследования Pandora Papers о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры имеют оффшорные счета за рубежом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая служба Центра Разумкова, информирует УНН.
Детали
55,3% опрошенных украинцев верят в то, что глава государства Владимир Зеленский и его партнеры имеют оффшорные счета за рубежом. Не верят в результаты расследования Pandora Papers 16,5% респондентов.
В то же время 80,1% украинцев считают недопустимым, когда высокопоставленные чиновники и ведущие политики страны имеют оффшорные счета за рубежом. 9,1% опрошенных не видят ничего плохого в такой практике.
Кроме того, примерно треть респондентов (36,8%) не слышала о международном расследовании Pandora Papers, которое раскрыло тайны оффшорных счетов многих политиков из разных стран мира.
43,0% опрошенных что-то слышали об этом исследовании, но не знают деталей. Хорошо осведомленных — 18,1%.
Добавим
Исследование проводили с 23 до 27 октября 2021 года методом телефонного опроса. Опросили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.
Напомним
3 Октября этого года “Слідство.Інфо”обнародовало свой фильм-расследование “Оффшор 95”, который базируется на глобальной утечки документов Pandora Papers.
В частности, документы частично подтвердили схему перевода средств от структур Игоря Коломойского в офшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расследование “Слідство.Інфо”, отметив, что оно не содержит ничего нового. Он заверил, что отмыванием денег не занимался.