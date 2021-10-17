Нічого нового: Зеленський вперше прокоментував розслідування щодо його офшорів

Цитата

“Сюжет(фільму-розслідування від „Слідство.Інфо“ не дуже, я вам кажу як професіонал. По-перше, нічого нового, це було для мене як дежавю. У 2019 році все те саме кіно я бачив на каналах олігарха Петра Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене бруду ніякого немає”, — зазначив Зеленський.

Деталі

Він наголосив, що нічого нового в розслідуванні не побачив. На його думку, це говорить про те, що з 2019 року на нього, як на президента України “нічого товариш Петро так і не знайшов”.

В той же час, він не став заперечувати, що в 2012 році використовував офшорні компанії. Але додав, що ані він, ані жоден член “Кварталу 95” не займалися відмиванням грошей.

“Відмиванням в 2012 році ніяких грошей, і з 2012, і з 2001, і з 2019 не займався ні я, ні жоден член студії „Квартал 95“. Ми займалися виключно творчістю”, — додав Зеленський.

Контекст

3 жовтня цього року “Слідство.Інфо” оприлюднила свій фільм-розслідування “Офшор 95”, який базується на глобальному витоку документів Pandora Papers.

Зокрема, документи частково підтвердили схему переказування коштів від структур Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.