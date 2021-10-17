Ничего нового: Зеленский впервые прокомментировал расследование его оффшоров

КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал расследование “Следствие.Инфо” по материалам Pandora Papers по оффшоров, которые использовал он и его соратники. Он отметил, что расследование не содержит ничего нового, заверив, что отмыванием денег он не занимался. Об этом он заявил в интервью ICTV, передает УНН.