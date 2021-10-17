Ничего нового: Зеленский впервые прокомментировал расследование его оффшоров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал расследование “Следствие.Инфо” по материалам Pandora Papers по оффшоров, которые использовал он и его соратники. Он отметил, что расследование не содержит ничего нового, заверив, что отмыванием денег он не занимался. Об этом он заявил в интервью ICTV, передает УНН.
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“Сюжет (фильма-расследования от „Следствие.Инфо“ не очень, я вам говорю как профессионал. Во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Петра Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакого нет”, — отметил Зеленский.
Детали
Он отметил, что ничего нового в расследовании не увидел. По его мнению, это говорит о том, что с 2019 года на него, как на президента Украины “ничего товарищ Петр так и не нашел”.
В то же время, он не стал отрицать, что в 2012 году использовал оффшорные компании. Но добавил, что ни он, ни один член “Квартала 95” не занимались отмыванием денег.
“Отмыванием в 2012 году никаких денег, и с 2012, и с 2001, и с 2019 не занимался ни я, ни один член студии” Квартал 95 “. Мы занимались исключительно творчеством ”, - добавил Зеленский.
Контекст
3 октября этого года “Следствие.Инфо” обнародовало свой фильм-расследование “Оффшор 95”, основанный на глобальной утечке документов Pandora Papers.
В частности, документы частично подтвердили схему перевода средств от структур Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.