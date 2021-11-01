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Pandora Papers: кожен другий українець вірить, що Зеленський має офшори

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Більше ніж половина українців вірить інформації розслідування Pandora Papers про те, що президент України Володимир Зеленський та його бізнес-партнери мають офшорні рахунки за кордоном. Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова, інформує УНН.

Pandora Papers: кожен другий українець вірить, що Зеленський має офшори

Деталі

55,3% опитаних українців вірять у те, що глава держави Володимир Зеленський та його партнери мають офшорні рахунки за кордоном. Не вірять в результати розслідування Pandora Papers 16,5% респондентів.

Водночас 80,1% українців вважають неприпустимим, коли високопосадовці та провідні політики країни мають офшорні рахунки за кордоном. 9,1% опитаних не бачать нічого поганого у такій практиці.

Окрім того, приблизно третина респондентів (36,8%) не чула про міжнародне розслідування Pandora Papers, яке розкрило таємниці офшорних рахунків багатьох політиків із різних країн світу.

43,0% опитаних щось чули про це дослідження, але не знають деталей. Добре обізнаних — 18,1%.

Додамо

Дослідження проводили з 23 до 27 жовтня 2021 року методом телефонного опитування. Опитали 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо

3 жовтня цього року “Слідство.Інфо” оприлюднила свій фільм-розслідування “Офшор 95”, який базується на глобальному витоку документів Pandora Papers.

Зокрема, документи частково підтвердили схему переведення коштів від структур Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розслідування “Слідство.Інфо”, зазначивши, що воно не містить нічого нового. Він запевнив, що відмиванням грошей не займався.

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