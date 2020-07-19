Пандемия: общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 4 299 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, пишет УНН.
“В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию”, — проинформировали в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 4 299 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 18 июля в Москве было зафиксировано почти 233 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в российской столице вылечились более 170 тыс. пациентов.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 765 437 случаев заражения, выздоровели 546 863 человека, умерли 12 247. Отметим, что российские ведомства учитывают данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.