Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві зросла до 4 299 осіб

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Кількість смертей через коронавірус у Москві зросла за добу на 14. Про це повідомили в суботу в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом, пише УНН.

“У Москві померли 14 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз „пневмонія“ і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — поінформували в штабі.

Всього за час пандемії в столиці померло 4 299 осіб, у яких був підтверджений коронавірус. Станом на 18 липня в Москві було зафіксовано майже 233 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією, всього у російській столиці вилікувалися понад 170 тис. пацієнтів.

У Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, зареєстровано 765 437 випадків зараження, одужали 546 863 людини, померли 12 247. Відзначимо, що російські відомства враховують дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.

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