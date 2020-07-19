Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві зросла до 4 299 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Кількість смертей через коронавірус у Москві зросла за добу на 14. Про це повідомили в суботу в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом, пише УНН.
“У Москві померли 14 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз „пневмонія“ і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — поінформували в штабі.
Всього за час пандемії в столиці померло 4 299 осіб, у яких був підтверджений коронавірус. Станом на 18 липня в Москві було зафіксовано майже 233 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією, всього у російській столиці вилікувалися понад 170 тис. пацієнтів.
У Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, зареєстровано 765 437 випадків зараження, одужали 546 863 людини, померли 12 247. Відзначимо, що російські відомства враховують дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.