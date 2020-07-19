Пандемия: общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 4 314 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 15. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает УНН.
“В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию”, — сообщили в штабе. Всего в российской столице умерли 4 314 человек с коронавирусом.
За все время в Москве выявили более 233,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 170 539 человек.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 771 546 случаев заражения, выздоровели 550 344 человека, умерли 12 342. Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.