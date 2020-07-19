Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві досягла 4 314 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Кількість смертей через коронавірус у Москві зросла за добу на 15. Про це повідомили в неділю в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом, передає УНН.
“У Москві померли 15 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз пневмонія і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — повідомили в штабі. Всього у російській столиці померло 4 314 осіб з коронавірусом.
За весь час в Москві виявили понад 233,5 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією, одужали 170 539 осіб.
У Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, зареєстровано 771 546 випадків зараження, одужали 550 344 особи, померли 12 342. Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.