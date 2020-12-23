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Пандемия: ученые уточнили заразность новых штаммов коронавируса - исследование

Киев • УНН

 • 14176 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Молекулярные биологи проследили за тем, как распространялись два штамма коронавируса нового типа с “британской” мутацией N501Y. Первый из них (501Y) оказался лишь на 10–15% заразнее предшественников, а второй — благодаря трем новым мутациям — превосходит своего прародителя уже на 70–80%. Предварительные результаты исследования опубликовала электронная научная библиотека medRxiv, отмечает УНН.

Пандемия: ученые уточнили заразность новых штаммов коронавируса - исследование

Важно отметить, что статьи, опубликованные на medRxiv — не проходили финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

На прошлой неделе власти Великобритании рассказали о двух новых штаммах коронавируса нового типа (SARS-CoV-2), которые отличались от прочих мутацией N501Y. Из-за этой мутации новые штаммы, по словам ученых, заразнее других разновидностей SARS-CoV-2. Прародитель обоих появился на территории Уэльса в сентябре этого года. Сначала он был распространен не очень широко.

В конце ноября он приобрел еще около 17 мутаций и после этого стал быстро распространяться по Британии. Сейчас он встречается в стране гораздо чаще других. Ученые предполагают, что эта разновидность распространяется от 1,7 до 2 раз быстрее других штаммов SARS-CoV-2. Этот штамм успел проникнуть в ЮАР, Данию и другие страны.

Молекулярные биологи под руководством профессора Гонконгского университета Джозефа Ву оценила заразность и скорость распространения двух “британских” штаммов коронавируса. Для этого ученые сравнили между собой геномы SARS-CoV-2, образцы которых были собраны в Великобритании в ноябре этого года.

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Они проследили, как менялся геном возбудителя COVID-19 в последние недели и месяцы и изучили, как часто штаммы с мутацией N501Y встречались раньше и как быстро они распространялись.

Расчеты подтвердили, что первые подобные штаммы возникли на территории Уэльса в конце августа. С другой стороны они показали, что сама по себе мутация N501Y достаточно слабо влияла на заразность SARS-CoV-2, повышая ее всего на 10-15% по сравнению с доминирующими в Европе разновидностями коронавируса. Поэтому первые версии “британского” коронавируса сперва встречались лишь у 0,2% пациентов в Уэльсе.

Гораздо опаснее оказалась вторая версия этого вируса, у которой из молекул S-белка — ключевой части оболочки SARS-CoV-2, которая непосредственно отвечает за соединение с рецепторами ACE2 и заражение клеток — были удалены три аминокислоты. Из-за их исчезновения заразность SARS-CoV-2 с мутацией N501Y увеличилась примерно на 70-80%. В результате новые штаммы вируса к середине декабря стали доминировать на территории страны.

Кроме того, исследование профессора Ву и его коллег показывает, что южноафриканская версия коронавируса с мутацией N501Y никак не связана с его британской разновидностью, так как у нее другой набор мелких мутаций. Это говорит о том, что подобные изменения в геноме коронавируса достаточно часто могут появляться спонтанно. Это нужно учитывать как эпидемиологам, так и при разработке и применении вакцин.

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